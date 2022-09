Covid-19. As medidas do governo para as famílias: €1314 para precários da Cultura, até €351 para quem esteve em lay-off, abono-extra

São medidas cirúrgicas e direcionadas para as famílias a quem a crise causada pela pandemia da covid-19 gerou perda de rendimentos ou desemprego. António Costa anunciou esta tarde um novo plano de intervenção para apoio às empresas na fase de retoma da economia, mas não esqueceu aqueles que têm pago uma importante parcela da fatura decorrente da paragem económica. Do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) hoje anunciado pelo Governo fazem parte um complemento salarial para trabalhadores em lay-off, um abono de família extraordinário para famílias até ao terceiro escalão de rendimentos ou o prolongamento do subsídio social de desemprego.

Este apoio será pago em julho e visa compensar a perda salarial em relação a um mês de lay-off. Dirige-se a trabalhadores com salários até 1270 euros mensais (o equivalente a dois salários mínimos) e vai oscilar entre 100 euros e 351 euros.

Direcionado a famílias com crianças que recebam atualmente abonos de família do 1º, 2º e 3º escalões, este apoio – no valor correspondente a um abono de família – será pago em setembro. O objetivo é que funcione como uma ajuda para a compra de material escolar.

Para os titulares que veriam a prestação caducar durante os próximos meses e até ao final do ano, ela será automaticamente prolongada