Piloto germânico desenha um Trollface com a sua rota

Um piloto germânico descolou na tarde desta quarta-feira, pelas 12h30 locais, do aeroporto de Friedrichshafen, a oeste de Munique e não muito longe da fronteira com a Áustria, não para um voo comercial mas apenas para desenhar um Trollface com a sua própria rota.

Cerca de duas horas e meia depois haveria de regressar e aterrar na mesma pista de Friedrichshafen, mas já com o rasto do seu percurso – desenhado entre os 8000 e os 9000 pés de altitude – captado pelo Flight Radar 24.

Não se conhece a motivação do piloto germânico ao desenhar uma rota com o esboço do Trollface, que é um dos memes mais conhecidos e tornado viral nas redes sociais. A única coisa que se sabe é que o ‘boneco’ pode ter várias interpretações, mas geralmente refere-se a alguém com ar de malandrice e que gosta de gerar confusão.

Este voo de lazer acontece numa altura em que muitas companhias de aviação ainda mantêm a maior parte das suas frotas em terra por falta de passageiros e de condições de higiene e segurança para voarem.

No pico da crise pandémica que atingiu o planeta, há cerca de três semanas, perto de 18.000 aviões - de uma frota global de 24.000 – estavam parados. Os únicos que então voavam faziam-no sobretudo para ações de repatriamento de cidadãos de várias nacionalidades e, acima de tudo, para transporte de carga, com especial incidência no transporte de material médico e kits de emergência para o combate à covid-19.