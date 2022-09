Carros elétricos. Tesla avança com redução de preços em quase todos os modelos

A Tesla reduziu os preços dos Modelos 3, S e também do X no mercado norte-americano.

Os modelos S e X foram alvo de cortes de 5.000 (4.500 euros) para 74.990 (68.300 euros) e 79.990 dólares (73 mil euros), respetivamente, para a versão Long Range Plus.

Já o modelo 3 ficará mais barato apenas 2.000 dólares (1.800 euros) em todas as versões, com a versão Range Plus Model 3 agora disponível a partir de 37.990 (34.600 euros).

O preço do modelo Y, o carro mais novo da Tesla, permanece inalterado.

Para além do mercado norte-americano, há indicação, de acordo com alguma imprensa do sector, que as quebras de preços também irão avançar no mercado chinês, nomeadamente nos modelos S e X.

Resposta ao declínio de vendas provocado pela Covid-19

A Tesla não avança com nenhuma razão oficial para as reduções de preços, mas a agência Reuters relata que a empresa de Elon Musk está, assim, a tentar estimular as vendas após um declínio na procura de veículos causado pela pandemia da Covid-19.

O Expresso tentou saber se a marca norte-americana também vai avançar com redução de preços no mercado português mas, até agora, não há nenhuma confirmação oficial.

O seu modelo mais popular no mercado nacional – o Model 3 – está disponível a partir dos 48.900 euros.

A Tesla é, atualmente, a marca mais vendida em Portugal no segmento dos carros elétricos.