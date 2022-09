Mercadona exporta 90% do que compra em Portugal

A Mercadona vende em Espanha 90% das suas compras a fornecedores nacionais. Em 2019, ano de abertura dos primeiros 10 supermercados do grupo espanhol em Portugal, as compras no país somaram 126 milhões de euros, mais 43% do que no ano anterior, anunciou a empresa esta terça-feira.

Com um plano de expansão que prevê mais 10 inaugurações entre Aveiro, Porto e Viana do Castelo em 2020, a empresa tem mais de 300 fornecedores portugueses, destacando a fruta, lactícinios e peixe no seu carrinho de compras luso.

No que respeita aos produtos nacionais mais vendidos em Espanha, onde a empresa tem mais de 1.600 lojas, a Mercadona não dá números, mas elenca alguns items: padaria e pastelaria, designadamente pasteis de nata, e frutas e legumes, num trio liderado pela pêra rocham kiwi e tomate.

Nas compras totais realizadas em Portugal, em 2019, a insígnia soma, por exemplo, 1.160 toneladas de Pera Rocha, 3.795 toneladas de Maçã Royal Gala e 2.350 toneladas de Maçã Golden e 22 toneladas de banana da madeira a fornecedores portugueses. Também adquiriu 127 mil quilos de queijo e 30 mil litros de leite nos Açores, além dos lacticínios comprados em Portugal Continenal E, foi buscar 1.500 toneladas de peixe às lotas da costa portuguesa.

No total de compras realizadas pela Mercadona a fornecedores portugueses em 2019, somando tudo o que não se vende em loja, designadamente logística, o valor ultrapassa os 217 milhões de euros.

“A nossa relação com fornecedores portugueses começou antes da nossa vinda para o país e tem-se intensificado ao longo dos anos", diz Elena Aldana, Diretora-Geral Internacional Relações Externas da Mercadona, contabilizando em 329 milhões de euros as compras a fornecedores nacionais desde 2016, o ano em que o grupo anunciou a sua entrada no país