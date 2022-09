Segurança Social dá prémio de um milhão a 163 funcionários

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social vai pagar bónus no valor total de 1,032 milhões de euros a 163 funcionários, avança o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

Em causa está o bónus atribuído a trabalhadores do Departamento de Gestão da Dívida (DGD) do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), que é financiado pela taxa de justiça obtida nos processos de cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social.

De acordo com o “CM”, o prémio é mensal, sendo que os dirigentes intermédios e técnicos superiores terão direito a um valor de 500 euros e os assistentes técnicos a 340 euros.

O prémio tem por base a lei que “criou um sistema de recompensa do desempenho para os trabalhadores e dirigentes intermédios do DGD do IGFSS, tendo simultaneamente criado o Fundo de Cobrança Executiva”, disse fonte da tutela ao jornal.

Em 2019, o IGFSS arrecadou 667 milhões de euros com a cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social.