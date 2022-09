Avião português da Hi Fly completa volta ao mundo em quatro dias

O Airbus A380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly acaba de concluir um voo à volta do mundo em apenas quatro dias, tendo regressado na segunda-feira, dia 18 de maio, ao aeroporto de Beja.

A avião fez paragens em Tianjin, na China, e Santo Domingo, na República Dominicana.

No total, o gigante dos céus percorreu uma distância de 31.047 quilómetros, sobre dezenas de países, nos vários continentes, durante cerca de 33 horas e 45 minutos de voos.

O objetivo desta viagem foi o transporte de equipamentos médicos de proteção individual da China para a República Dominicana.

A transportadora portuguesa Hi Fly é uma das poucas companhias aéreas que ainda operam o A380, cuja produção foi descontinuada pela Airbus.

Em resposta à crise do coronavírus, a maioria das companhias aéreas adaptou os seus super-aviões ao transporte de carga, tal como agora fez a Hi Fly, apesar de este tipo de aeronaves não ter sido construída para esse efeito. Aliás, não existem variantes de carga do A380 no mercado da aviação.

Outra das utilizações que a Hi Fly tem dado ao seu A380 – com capacidade para cerca de 500 pessoas –, desde o início da pandemia, é a de voos de repatriamento de cidadãos em vários pontos do globo.