Novo Banco pode ter já salários mais altos e prémios nos próximos anos

Ainda que só sejam pagos a partir de 2022, o Novo Banco vai poder continuar a atribuir prémios à sua equipa de gestão nos próximos anos. Só que, até antes disso, os próprios salários fixos da equipa de gestão podem sofrer um aumento: a partir de julho, é aliviada uma amarra, desenhada com a Comissão Europeia em 2017, que limita as remunerações no banco herdeiro do BES.

Até ao momento, o Novo Banco, detido em 75% pela Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução, destaca-se dos restantes grandes bancos nacionais porque a generalidade dos salários fixos da gestão é inferior à média. Uma das razões para que tal aconteça deve-se a um entendimento aquando da venda do banco à Lone Star, há três anos: aí, ficou definido que o banco não podia pagar aos administradores salários anuais (incluindo a parte fixa e a variável) 10 vezes superiores ao salário médio anual de todos os trabalhadores do Novo Banco. Esse limite existe até 30 de junho deste ano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.