Desconfinamento. O vazio urbano não passa despercebido a quem reinventa a cidade

“Não haverá que reinventar, mas sim voltar a dar atenção às características próprias de cada sítio ou lugar”, diz João Paciência. O arquiteto cita Jean Nouvel lembrando que “uma cidade não se inventa, as raízes existem”.

As raízes são as pessoas e os bairros, que se esconderam da pandemia, deixando a polis deserta. Este foi um dos primeiros efeitos da covid-19: as pessoas mudaram-se para as redes [sociais, para o teletrabalho] e levaram com elas a cidade. Mas os novos não-lugares vão retomar as suas funções, com a cidadania a tomar a dianteira e a ocupar as ruas vazias.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.