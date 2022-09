Novos acionistas na Media Capital só com o consentimento da Prisa e de Mário Ferreira

A Prisa e o empresário Mário Ferreira assinaram um acordo parassocial através do qual a Prisa se compromete a não negociar a venda dos seus 64,47% da Media Capital sem o consentimento da Pluris, empresa detida por Mário Ferreira, que esta quinta-feira comprou 30,22% da proprietária da estação televisiva TVI.

Nesse acordo parassocial, tornado público esta quinta-feira à noite, pode ler-se que as duas partes “acordaram procurar ativamente, de forma coordenada, novos investidores que facilitem o desinvestimento” da Prisa, ou seja, a venda da sua participação na Media Capital. Fica vedado ao grupo espanhol qualquer negociação que incida sobre aquelas ações, incluindo a sua venda, sem que Mário Ferreira dê o seu consentimento.

Fica também estabelecido que até 31 de dezembro as atuais participações acionistas serão mantidas. Após esse período, se algum destes acionistas decidir transferir as suas ações, terá de informar a outra parte para que esta, em 15 dias úteis, decida se quer vender à mesma entidade a mesma percentagem das suas ações. Se o número combinado de ações ultrapassar aquilo que o potencial comprador pretende comprar, os dois acionistas venderão as ações que proporcionalmente corresponderem às suas participações de forma a atingirem o número de ações pretendido pelo comprador.

O acordo tem o prazo de um ano renovável por mais um a não ser que uma das partes decida denunciá-lo com seis meses de antecedência.