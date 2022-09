Há um ano que há menos um responsável a "auditar" as ajudas ao Novo Banco

Já passou mais de um ano desde que uma contratação no Santander Portugal conduziu a uma baixa na cadeia de entidades que controla o dinheiro que o Fundo de Resolução, com a ajuda dos contribuintes, põe no Novo Banco. É ao Fundo, liderado pelo vice-governador Luís Máximo dos Santos, que cabe promover a sua substituição, o que, até ao momento ainda não aconteceu.

