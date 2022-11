Empresas recebem apoio até 5 de maio

Praticamente 100 mil empresas, representando mais de um milhão de trabalhadores, já bateram à porta da Segurança Social a pedirem ajuda para o pagamento de salários, mas nem todas têm direito ao apoio. Para já, até ao final do mês a Segurança Social tem analisados cerca de 62 mil pedidos de lay-off, e, destes, só 62% têm condições para serem aprovados.

De acordo com números fornecidos esta semana pelo Ministério do Trabalho, até ao final do mês estarão processados 62.341 pedidos. Contudo, deste universo, para já, só 38.465 receberão um cheque da Segurança Social. Estão em causa empresas que representam 359 mil trabalhadores. As restantes 38% ou estão ainda em análise ou ficaram pelo caminho, seja por falhas na declaração ou por não cumprirem os critérios.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.