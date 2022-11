Governo rejeita solução de Neeleman para a TAP

A salvação da TAP está nas mãos do Governo, e Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, deixou claro esta semana que o Estado não vai aceitar um modelo que sirva apenas os interesses dos privados. Está, por isso, fora de questão a companhia aérea recorrer apenas a um empréstimo garantido pelo Estado, como pretendia o acionista norte-americano, David Neeleman, de forma a combater a crise provocada pela pandemia.

Neeleman tem-se desdobrado em esforços para mostrar que há bancos internacionais disponíveis para emprestar dinheiro à TAP e a companhia fez chegar à Parpública, a 20 de março, uma proposta de emissão obrigacionista de €350 milhões. Mas Pedro Nuno Santos não gostou da ideia — aliás, já avisou que “a música agora é outra na TAP”. Esta solução, considera, seria uma forma de os acionistas privados continuarem a mandar na companhia sem investirem mais um cêntimo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.