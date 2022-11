TAP precisa de 600 a 700 milhões de euros até ao fim do ano

Até ao final de 2020, a TAP precisará de uma injeção de capital de 600 a 700 milhões de euros para assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros da companhia, avançam o “Jornal Económico” e o “ECO” esta quinta-feira. Isto, num cenário de regresso à atividade no segundo semestre do ano.

O valor em falta foi revelado ao “ECO” por duas fontes da TAP e surge depois do desafio de Pedro Nuno Santos. Na quarta-feira, o ministro das Infraestruturas pediu no Parlamento aos acionistas privados da TAP a revelarem o verdadeiro valor das necessidades financeiras da companhia aérea, deixando implícito que os 350 milhões a 400 milhões de euros anunciados por Humberto Pedrosa estão aquém do valor real.

Pedro Nuno Santos avisou também que qualquer intervenção do Estado na companhia aérea “implicará que o Estado, através do Governo, acompanhe todas as decisões que serão tomadas nos próximos meses”.

A TAP terá, neste momento, cerca de 300 milhões de euros de “caixa”, mas tem compromissos financeiros a cumprir. A ocorrer, a injeção de dinheiro do Estado terá de ocorrer durante o mês de maio ou, o mais tardar, no início de junho.