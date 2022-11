Devolver dinheiro de voos cancelados? Portugal (e mais 11) pressiona Bruxelas para pedir que se usem vouchers

As normas europeias obrigam as companhias aéreas a reembolsar os passageiros caso os seus voos sejam cancelados, mas vários países da União Europeia querem mudar temporariamente esta solução, em nome da sobrevivência das companhias, cujo frotas estão praticamente paradas. E tanto querem que assinaram uma declaração conjunta a defender a adoção de um sistema de vales de viagem (vouchers) como alternativa aos reembolsos imediatos. Seria uma “medida temporária excecional”. Portugal é um dos signatários, confirmou o Expresso junto do Ministério das Infraestruturas e Habitação. A TAP tem estado a encaminhar os seus passageiros com voos cancelados para a remarcação de novos voos através de vouchers, contornando a possibilidade de os reembolsar, como permite a lei.

