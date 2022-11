Covid-19: Iberia pede à banca mil milhões de euros com urgência

Para obter um balão de oxigénio e suportar o colapso da atividade provocado pela pandemia, a Iberia, subsidiária do grupo britânico IAG, está a negociar com os bancos um empréstimo de mil milhões de euros. A notícia é adiantada pelo “El Confidencial” esta sexta-feira e acrescenta que 80% do valor do empréstimo será garantido a 80% pelo estado espanhol.

A transportadora aérea pediu já a concessão de linhas de crédito junto do Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia e Sabadell entre 100 e 300 milhões de euros, dependendo do peso de cada uma das entidades bancárias.

Segundo a mesma fonte, a decisão deve ser tomada na próxima semana, mas nem todas as entidades estão bancária dispostas a se expor neste setor devido à incerteza que o cerca, e que fontes da Aena – o operador aerportuário espanhol - indicaram que não é esperado que os voos sejam retomados no mês de junho ou de julho.

Outras fontes citada pelo “El Confidencial” adiantam que a ex-transportadora aérea de bandeira está a pedir entre 750 e 1200 milhões de euros para lidar com o colapso da receita, tendo praticamente em terra todos os seus aviões - 148 no total, incluindo os das suas subsidiárias. Fontes oficiais da Iberia não quiseram comentar a notícia.