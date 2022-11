México: Mota-Engil ganha o maior contrato ferroviário de sempre na América Latina

O Grupo Mota-Engil ganhou esta quinta-feira o concurso publico internacional para a construção do primeiro troço ferroviário do “Tren Maya, no México, avaliado em 636 milhões de euros. O “Tren Maya” é um mega-projeto ferroviário de linhas suburbanas de alta velocidade lançado pelo Presidente mexicano, Lopes Obrador, e que prevê a construção de 1460 quilómetros de linha de comboio para entrar em operação em 2024,

Para o desenvolvimento da proposta e futura construção do troço ferroviário, a Mota-Engil México associou-se em parceria com a China Communications Construction Company Ltd. (“CCCC”), num consórcio liderado pela Mota-Engil com 58%, informou o grupo em comunicado. Esta é o primeiro projeto de contrução que a Mota faz em consórcio com a CCCC, o gigante público chinês e uma das quatro maiores construtoras mundiais.

O contrato corresponde ao primeiro lanço, com 228 quilómetros de extensão, da “Tren Maya” que deverá dinamizar a atividade económica de cinco estados no sul do país (Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintan Roo e Chiapas). Esta adjudicação, envolve a elaboração do projeto de execução, fornecimento de materiais e respetiva execução da plataforma e ferrovia.Esta linha foi o primeiro e maior projeto de infraestruturas anunciado pelo atual Presidente mexicano, Alfredo Lopes Obrador, quando do início do seu mandato, em dezembro de 2018.

Com esteve novo contrato no maior mercado latino americano da Mota-Engil, o grupo nacional “reforça o equilíbrio da sua atividade entre as três regiões onde atua e confirma a sustentabilidade do seu negócio e a dinâmica comercial em tempos de pandemia”.