Petróleo regressa aos preços negativos após seis horas em terreno positivo

O petróleo WTI - West Texas Intermediate, que esta segunda-feira entrou pela primeira vez em preços negativos, chegou a estar durante a última madrugada novamente com preços positivos. Mas essa recuperação, que durou seis horas, já foi outra vez revertida.

Na última hora (desde as 8h em Portugal Continental) o WTI tem estado a negociar novamente no vermelho, recuando agora para um valor de 3,15 dólares negativos por barril nos futuros de maio, cuja negociação termina esta terça-feira, depois de ter chegado a -4,7 dólares por barril.

Já os futuros de junho estão a negociar em preços próximos daqueles a que o crude vem negociando nas últimas semanas, em torno de 21 dólares por barril.

O "brent", petróleo que serve de referência para os mercados europeus, também com contratos para junho, segue a negociar nos 23 dólares por barril, segundo os dados da Bloomberg.

A acentuada queda do preço do petróleo WTI deve-se à conjugação do final do prazo de negociação dos futuros de maio (os "traders" que não vendam esses contratos são obrigados a adquirir fisicamente o petróleo, sem terem onde armazená-lo) e da cada vez mais reduzida capacidade de armazenagem nos Estados Unidos, devido à queda do consumo.