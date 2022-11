FMI prevê recessão de 8% em Portugal. A maior em quase 100 anos

A economia portuguesa vai cair 8% em 2020 em virtude do impacto da pandemia da covid-19, segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada esta terça-feira com a publicação do World Economic Outlook (WEO) em Washington.

