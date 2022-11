Covid-19. As duas maiores crises que as pandemias causaram

A peste negra medieval e a chamada ‘gripe espanhola’ no final da I Guerra Mundial foram as mais mortais pandemias de sempre da história. As estimativas variam muito, mas, no conjunto das duas pragas, entre 60 a 200 milhões de habitantes do planeta foram dizimados. A mortandade foi muito superior à peste que assolou o império bizantino no tempo do imperador Justiniano no século VI ou à fatura da colonização espanhola das Américas que levaria a uma pandemia de varíola que dizimaria os impérios asteca e inca e os nativos das Antilhas. Em Portugal, a contabilidade letal para a bactéria da peste de 1348 e 1349 e o vírus da gripe de 1918 a 1920 varia entre os 420 e os 740 mil.

As previsões do modelo de uma equipa do Imperial College, em Londres, à atual pandemia da covid-19 apontam para um intervalo entre 1,3 e 9,3 milhões de óbitos no final do surto, nos dois cenários de políticas ativas de supressão do vírus que estão a ser seguidas, melhor ou pior, no mundo. Sem uma guerra ao vírus, o número poderia subir a 40 milhões de óbitos, o que já puxaria o coronavírus surgido em Wuhan, na China, para a galeria das cinco pandemias mais mortíferas.

