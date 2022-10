Microsoft compra o domínio Corp.com para evitar pirataria

A Microsoft comprou o domínio Corp.com para evitar potenciais ações de pirataria envolvendo os utilizadores do Windows, informaram os sites de tecnologia ZDnet e Engadget, depois de um especialista em cibersegurança, Brian Krebs, ter revelado a transação.

A Microsoft confirmou a aquisição do domínio sem dar grandes explicações, nem revelar o preço da compra, mas Krebs havia indicado em fevereiro que o proprietário do domínio Corp.com o tinha posto à venda por 1,7 milhões de dólares.

"Para ajudar a manter os sistemas protegidos, encorajamos os nossos clientes a ter hábitos de segurança ao planear domínios internos e nomes de redes. Lançámos conselhos em junho de 2009 e uma atualização de segurança para manter os clientes seguros. Nesse nosso compromisso também adquirimos o domínio Corp.com", indicou fonte oficial da Microsoft ao site ZDnet.

O principal problema era que versões mais antigas do Windows assumiam por definição um diretório designado "Corp", o qual não era alterado por grande parte dos utilizadores empresariais, que, ao criar as suas redes de partilha de informação as mantiveram com aquela configuração.

Isso possibilitou que muitos utilizadores de computadores que tenham mantido essa configuração possam ter tido os seus equipamentos vulneráveis ao utilizar redes públicas de Internet, provocando uma confusão no computador entre o diretório Corp e o domínio Corp.com.