Covid-19. A minha empresa colocou-me em lay-off. E agora?

Em que consiste o lay-off simplificado e em que difere do normal?

É um mecanismo de apoio às empresas em situação de crise empresarial decorrente da pandemia de covid-19 que visa assegurar a manutenção dos postos de trabalho. O que o distingue do regime inscrito no Código do Trabalho são, fundamentalmente, os processos inerentes já que reduz a burocracia do processo, remetendo a fiscalização para uma fase posterior.

