Desemprego estava a cair antes da covid-19. Desceu para os 6,5% em fevereiro

Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) ainda são provisórios e não refletem os impactos económicos da pandemia Convid-19 nas empresas. Só assim se explica que depois de estar a subir desde novembro de 2019, a taxa nacional de desemprego volte a cair para os 6,5% no mês de fevereiro.

Segundo os dados provisórios do INE, em fevereiro, o desemprego nacional terá diminuido 0,2 pontos percentuais face a janeiro, mês em que a taxa de desemprego se situou em 6,7%, valor igual ao do mês anterior e superior em 0,2 p.p ao de três meses antes e ao do mesmo mês de 2019.

O instituto de estatística reviu em baixa (menos 0,2 pontos percentuais) a estimativa provisória de desemprego que tinha avançado para janeiro. Comparando com dezembro de 2019, no primeiro mês do ano, a população desempregada aumentou em 1,8 mil pessoas (0,5%) no primeiro mês do ano, enquanto a população empregada aumentou 8,1 mil pessoas (0,2%).

Desemprego pré-Covid

Os dados agora divulgados pelo INE não refletem ainda a situação económica atual do país, determinada pela pandemia Covid-19 nem o sei impacto na saúde financeira das empresas e, consequentemente, no emprego. O INE admite que as tendências analisadas se possam a alterar, mas acrescenta que "a informação hoje disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros".

E a verdade é que antes da pandemia, o desemprego nacional estava a descer. Ainda que a título provisório, as estimativas do INE para Fevereiro retratam um Portugal com 4846,2 mil pessoas empregadas. Um decréscimo de 0,2% tanto em relação ao mês anterior como a três meses antes (8,0 mil e 9,6 mil, respectivamente), tendo diminuído 1,3 mil (a que corresponde uma variação relativa quase nula) relativamente ao mesmo mês de 2019.

Já a população desempregada, a estimativa provisória do instituto aponta para 336,3 mil pessoas em situação de desemprego, menos 3,8% (13,3 mil) face a janeiro e menos 3,1% (10,6 mil) quando comparada novembro de 2019. A taxa de desemprego entre os jovens foi estimada em 19,5% e igualou a do mês anterior. Enquanto a taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 5,5%, o que corresponde a uma diminuição de 0,2 p.p. relativamente a janeiro.