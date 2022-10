Covid-19. Como o sector agroalimentar se organizou para que não faltem bens essenciais

Começaram por se reunir à volta de uma mesa, mas agora já só o fazem atrás de um computador, com a microcâmara ligada, em videoconferência.

Representantes do Governo, dos agricultores, da indústria agroalimentar, dos transportes, logística e distribuição juntam-se uma vez por semana para assegurarem que tudo está a decorrer dentro da normalidade possível, de forma a garantir a segurança de abastecimento de alimentos a todo o país.

