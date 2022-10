O sector do turismo perde diariamente um milhão de empregos no mundo devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo dados revelados esta segunda-feira pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Num comunicado, o WTTC alerta que as demissões estão a aumentar na medida em que os países estão a fechar-se para combater o vírus, que provoca a doença covid-19.

A organização internacional, que representa o setor privado, enfatizou que a crescente perda de empregos afeta todos os níveis da indústria.

"O grande volume de encerramento de hotéis, a suspensão da maioria dos voos, a interrupção de linhas de cruzeiro e o aumento das proibições globais de viagens estão a ter um 'efeito dominó' catastrófico que afeta um grande número de prestadores de serviços em todo o mundo", segundo o WTTC, que lembra que as pequenas e médias empresas (PME) são especialmente vulneráveis".

Segundo a mesma fonte, o Conselho já está a trabalhar com governos de mais de 75 países "a documentar e a monitorar as melhores soluções que estão a ser implementadas para reduzir o impacto social".

A organização fez um apelo para que as empresas possam aceder a empréstimos sem juros e isenções fiscais para evitar um "colapso iminente".

No comunicado, a presidente do WTTC, Gloria Guevara Manzo, destacou que, embora a prioridade dos governos seja manter as pessoas seguras, essa catástrofe global de saúde significa que um milhão de pessoas por dia, apenas no setor de viagens e o turismo estão a perder os seus empregos e a enfrentar uma potencial ruina.

A implacável cascata de perdas de empregos, acrescentou Guevara, "mergulha milhões de famílias em terríveis dificuldades e dívidas" e empresas, grandes e pequenas, são forçadas a abandonar os seus planos de três anos e concentrar-se numa luta pela sobrevivência nos próximos três meses.

"Tememos que esta situação se deteriore, a menos que os governos tomem medidas mais imediatas", segundo a presidente do WTTC, uma organização que alertou que 50 milhões de empregos em todo o mundo estão em risco imediato e 320 milhões enfrentam o impacto da dramática perda de negócios.

Segundo a última investigação do Conselho, o sector gera 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e um em cada 10 dos empregos no mundo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.