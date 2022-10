Covid-19. Como ‘sobreviver’ ao trabalho remoto com crianças em casa

É um teste constante aos limites da paciência, tolerância e produtividade dos pais, que também são profissionais. A boa notícia é que há quem passe por isto diariamente e garanta que é possível conciliar tudo e sair ileso. Requer foco, determinação, estabelecer prioridades, estratégia e muita paciência. Tome nota das regras básicas.

Planeie rotinas e refeições em antecipação

Organização é tudo quando o objetivo é rentabilizar ao máximo o dia de trabalho. Organize as refeições no dia anterior, para não perder tempo na sua preparação ao longo do dia.

Não exclua as crianças do seu espaço

Defina regras, mas partilhe o espaço de trabalho com os seus filhos. É normal sentirem curiosidade sobre o que você está a fazer e com quem fala. Deixe-os usar a sua secretária enquanto trabalha.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.