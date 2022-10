Covid-19 provoca tsunami nas companhias aéreas

► A China, o primeiro país a sofrer restrições nos voos, impôs também medidas a passageiros que venham dos países mais afetados, como Itália e Coreia do Sul, que são obrigados a uma quarentena de 14 dias O tráfego aéreo nos aeroportos mais movimentados da China caiu mais de 80% até fevereiro, durante a primeira semana de março subiu ligeiramente para 61%, mas esta semana voltou a haver uma nova redução nos voos



► Dia 17 de março, Macau anunciou que quem chegar da Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egito, Austrália e Nova Zelândia terá de ficar em quarentena de 14 dias



► O primeiro-ministro, António Costa, anunciou no dia 17 a suspensão das ligações aéreas para fora do espaço da União Europeia. As restrições estão em vigor ao longo dos próximos 30 dias com exceções para voos para países extracomunitários com forte presença da comunidade portuguesa: Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. Também serão mantidas ligações aéreas com os países de língua oficial portuguesa, mas no caso do Brasil serão efetuados apenas voos entre Lisboa e Rio de Janeiro e Lisboa e São Paulo. As principais companhias aéreas, incluindo British Airways, Ryanair, EasyJet e Virgin Atlantic, anunciaram no dia 16 deste mês, uma dramática redução das suas operações, incluindo planos para cancelar a maioria dos voos e deixar em terra milhares de aviões



► O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão de todos os voos oriundos do Espaço Schengen, para prevenir a propagação do Covid-19. A medida entrou em vigor no dia 13, com uma duração de pelo menos 30 dias. Passado um dia, Donald Trump estendeu a proibição ao Reino Unido e à Irlanda. A Delta Air Lines reduziu o número de voos em mais de 70% e estacionou mais de 600 aviões, cortando salários até 50% desde o início da crise. Cerca de 10 mil trabalhadores, 11% dos efetivos, já saiu da companhia, através das designadas saídas voluntárias



► No Panamá, o Presidente Laurentino Cortizo anunciou, no dia 14, a proibição de voos da Europa e da Ásia

A Venezuela, que está em estado de alerta desde 13 de março, suspendeu as ligações aéreas com a Europa e a Colômbia por um mês Na Bolívia, entrou em vigor no dia 14 a suspensão de todos os voos diretos de e para a Europa



► A Argentina suspendeu voos vindos da Europa e dos Estados Unidos durante 30 dias



► A pandemia de Covid-19 obrigou a American Airlines a suspender todos os voos dos EUA para o Brasil a partir do dia 16 de março



► Marrocos suspendeu no dia 15 todos os voos com Espanha e Portugal



► Na África do Sul, o Presidente Ramaphosa anunciou que passageiros vindos da China, Irão, Coreia do Sul, Itália, Espanha, Alemanha e Estados Unidos estão proibidos de entrar no país



► A companhia aérea australiana Qantas Airways anunciou no dia 19 que todos os voos internacionais serão interrompidos durante os próximos dias, como medida preventiva para impedir a propagação da Covid-19. A Qantas Airways pediu esta semana que a maioria dos seus 30 mil funcionários se despedisse

