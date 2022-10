Covid-19. Lidl anuncia 500 contratações

O Lidl anunciou a contratação de 500 trabalhadores para reforçar as equipas das suas lojas e entrepostos, de norte a sul, para dar a melhor resposta no atual contexto de pandemia.

"No âmbito do desenvolvimento do Covid-19 em Portugal e, face ao aumento exponencial de afluência às suas lojas, o Lidl Portugal está a contratar 500 colaboradores para continuar a cumprir com a sua missão e compromisso, no atual contexto vivido no país: garantir que os cidadãos têm acesso a bens alimentares de primeira necessidade", diz a cadeia do grupo alemão, com 258 lojas e 4 entrepostos no país.

O grupo garante estar a implementar um conjunto de medidas para reforçar a segurança dos colaboradores, minimizando os riscos de contágio, nomeadamente: reforço do gel desinfetante em todas as lojas e entrepostos, reforço da limpeza de materiais e equipamentos e a instalação de uma estrutura acrílica nas caixas de pagamento, reduzindo o contacto físico, assim como a colocação de marcas no chão, assinalando a distância de segurança,

De acordo com Maria Román, diretora geral de Recursos Humanos do Lidl Portugal, “as equipas têm feito a diferença ao trabalharem arduamente para garantir que os portugueses encontram nas nossas lojas tudo o que procuram, mas esta é uma época sem precedentes e por isso elas precisam de mais ajuda, pelo país”.