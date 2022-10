Banco Montepio com linha de crédito para tesouraria de instituições de solidariedade social

O Banco Montepio criou uma linha de crédito para antecipar os fundos estatais que as instituições da economia social recebem. O objetivo é "a minimizar os impatos que poderão sentir na sequência do surto Coronavirus", sublinha o banco.

A Conta Acordo, como se chama, visa assegurar as necessidades mensais "de tesouraria das instituições Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou a estas equiparadas que tenham acordos de cooperação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social ou as Administrações Regionais de Saúde". frisa o banco em comunicado.

Esta conta permite o descoberto autorizado na conta à ordem das instituições de economia social (tipo uma conta-ordenado). A linha de crédito tem "total flexibilidade de pagamento, ausência de prazo máximo e preçário único", sublinha o Banco Montepio. Os montantes disponibilizados para estas instituições variam entre 200€ e o valor máximo até 100% do subsídio estatal recebido mensalmente". Para acionar a Conta Acordo basta ligar para o gestor da área da Economia Social ou para o contact center do Banco Montepio.