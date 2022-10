Nova derrocada em Wall Street

O mercado bolsista de Nova Iorque, a principal praça financeira do mundo, continua em derrocada. Depois de ter registado ganhos de 5,9% na terça-feira, esta quarta-feira quase os derreteu. O índice MSCI para as duas bolsas nova-iorquinas recuou 5,3%, menos do que as praças da zona euro que perderam 6,5%.

O índice Dow Jones, o mais importante, recuou 6,3%, o S&P 500 perdeu 5,2% e o Nasdaq (das tecnológicas) caiu 4,7%.

Entretanto, o New York Stock Exchange encerra temporariamente o "floor" na baixa de Nova Iorque a partir de segunda-feira, dia 23, e passa a operar totalmente electronicamente.

No mercado das matérias-primas, o preço do petróleo está em mínimos de quase 17 anos. A cotação do barril de Brent caiu esta quarta-feira, no fecho da sessão dos EUA, para 26,25 dólares.

A volatilidade voltou a disparar. O índice VIX que a mede, e que dá uma imagem do pânico financeiro, chegou a subir para 85,47, e acabou pro fechar em 76,45, o quinto nível mais elevado desde o começo da crise de 2008.

O recorde de fecho em 82,69 registou-se esta semana, na segunda-feira negra. Nos três lugares seguintes situam-se as sessões de pânico mais dramáticas na crise de 2008, em 24 de outubro e depois em 20 e 27 de novembro.

Recorde-se que a Reserva Federal (Fed), o banco central, já decidiu cortar por duas vezes, este mês, a taxa diretora regressando ao mínimo histórico, e reactivou o programa de aquisição de ativos até um montante de 700 mil milhões de dólares (€640 mil milhões). Os analistas esperam mais medidas da Fed a breve trecho.

Por outro lado, na frente da política orçamental, o Congresso já aprovou 112,3 mil milhões de dólares, a que se juntam 100 mil milhões de dólares anunciados pela Administração Trump para a saúde e para cobrir as contribuições sociais que não vão ser pagas. Trump e o seu secretário do Tesouro Mnuchin querem, agora, avançar com uma "fase 3", envolvendo 1,2 biliões de dólares (500 mil milhões em cheques a emitir para os cidadãos adultos dos EUA a 6 de abril e 18 de maio, mais 250 mil milhões para as contribuições sociais que não vão ser pagas, 250 mil milhões para apoiar PME, 50 mil milhões para o sector da aviação civil, e mais 150 mil milhões para outros sectores afetados).

As bolsas de Nova Iorque já perderam 19,5% da sua capitalização desde o início de março. À escala mundial, o rombo na capitalização foi de 21,5% desde final de fevereiro.