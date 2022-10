Falta de componentes ameaça fechar a principal fábrica alemã da Volkswagen

A Volkswagen está a ser afetada por graves interrupções na cadeia de fornecimento, o que pode forçar a marca a reduzir a produção em várias fábricas europeias, incluindo sua fábrica em Wolfsburg, na Alemanha, nos próximos dias.

A notícia é avançada pelo Financial Times, que refere ainda que a construtora alemã está a tentar para obter componentes em Itália e em Espanha, pois as suas reservas de emergência estão a começar a diminuir.

A fábrica de Wolfsburg, na Alemanha, que produz alguns dos principais modelos da marca - incluindo os utilitários desportivos Golf e Tiguan e Touran -, está a funcionar, embora os restaurantes/cantinas no local tenham sido fechados. Os funcionários foram aconselhados a trazerem sua própria comida e a utilizarem autocarros especiais, onde entram pela porta traseira, para evitar a contaminação dos motoristas.

Várias construtoras automóveis europeias estão já a fechar unidades de produção, como as italianas Fiat e a Ferrari. A Renault, a Ford e a marca Seat do grupo VW já fecharam as suas fábricas espanholas devido a problemas no fornecimento de peças.

A marca dos superdesportivos do grupo VW, Lamborghini, já encerrou a produção no norte da Itália, enquanto a fábrica eslovaca da empresa deve fechar já esta segunda-feira.

As construtoras alemãs Audi e BMW também já estão a enfrentar problemas logísticos.