Correios vão ter horário reduzido, atendimento à porta fechada e vai fechar 18 agências

Os Correios vão ter, a partir de hoje, atendimento à porta fechada para limitar os riscos de contágio do Covid-19, ou seja, só estará dentro das agências quem estiver a ser atendido. Haverá por todo o país 18 agências fechadas (ver lista em baixo) por ausência de trabalhadores, em casa em teletrabalho, por pertencerem a grupos de risco de saúde, e também por necessidade de assistência a filhos menores de 12 anos devido ao encerramento das escolas.



"As Lojas CTT vão implementar o atendimento à porta fechada, de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente. Assim, apenas poderão permanecer na Loja os clientes que estão a ser atendidos. A fila de espera será efetuada à porta da Loja, garantindo que os clientes em espera o façam num local arejado e que mantenham a distância mínima sugerida", explica a empresa em comunicado.

"Haverá também uma redução de horário em função do número de trabalhadores presentes, sendo que os horários das lojas estão em permanente atualização no site dos CTT", explica. Os Correios avançam ainda que todas as Lojas em funcionamento terão um período de encerramento à hora de almoço, das 12h30 às 14h30, para que se faça a limpeza de todos os espaços de forma mais profunda.

Os Correios afirmam que será um player ativo na cadeia de distribuição logística, usufruindo a sua extensa rede para ajudar na entrega às as pessoas que estão em casa. "Os CTT estão conscientes do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa. No presente momento de crise, os CTT proporcionam às pessoas a possibilidade de ficarem em casa podendo satisfazer os seus pedidos de entrega de bens necessários, e proporcionam às empresas que a sua logística e distribuição se mantenham ativas, fazendo com que a economia continue a funcionar", esclarece a empresa gerida por João Bento.

Os colaboradores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante no atendimento aos clientes. E será também colocada uma fita colorida sinalizadora no chão por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente.

Os CTT esclarecem ainda que "por determinação dos Governos Regionais dos Açores e Madeira, encontra-se inibido o pagamento do subsídio social de mobilidade nas lojas destas regiões autónomas no período inferior a 15 dias da efetivação da viagem".

Os CTT avançam que "poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço".

A empresa esclarece ainda que no "âmbito das operações, tendo em vista a segurança dos clientes e dos cerca de cinco mil carteiros dos CTT, a assinatura nos terminais dos carteiros durante o processo de entrega de produtos de Correio, Expresso e Carga será suspenso. Esta medida será aplicada a todos os serviços exceto nas citações ou notificações via postal e nos serviços “Entrega ao Próprio”, estando ainda em análise cenários de ajustamento da atividade tendo em conta a eventual ausência de colaboradores que pertencem a grupos de risco de saúde".

Serão ainda ajustados os horários dos turnos, evitando sobreposições e acomodando situações de ausência de colaboradores de risco, como medida cautelar de proteção.

Nos últimos dias começaram a ser aplicadas



Lista das agências a encerrar:

BUARCOS (VILA)

BOAVISTA (Oliveira de Azemeis)

CESAR

ESPARGO

TRAVESSA (S JOÃO DA MADEIRA)

ARCOZELO (VILA NOVA DE GAIA)

MESÃO FRIO

S. PEDRO DA COVA (GONDOMAR)

VILA NOVA FOZ CÔA

CANTARIAS ( BRAGANÇA )

SANTA TECLA ( BRAGA )

CAXINAS (VILA DO CONDE)

PARQUE (MATOSINHOS)

PRAIA (POVÓA DE VARZIM)

GIL EANES (PORTIMÃO)

OLHOS DE ÁGUA

SINES

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS