Grandes clubes portugueses valem €156 milhões em Bolsa

As sociedades anónimas desportivas (SAD) dos “três grandes” do futebol português valem em Bolsa €156 milhões, um valor insignificante quando comparado com outras cotadas do mercado de capitais. As empresas do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto valem juntas apenas 1,2% da capitalização da EDP, a maior empresa da Bolsa portuguesa. Mas mesmo no universo do futebol o valor de mercado dos clubes nacionais é reduzido: juntas, as três SAD valem apenas 20% da capitalização bolsista da Juventus (€792 milhões).

A Benfica SAD é a mais valiosa das três, com uma capitalização de €91 milhões. Mas a administração do Sport Lisboa e Benfica acredita que a empresa vale ainda mais. Em novembro lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre o capital que ainda não controla na SAD a um preço de €5 por ação, que avalia a empresa em €115 milhões. Certo é que desde o anúncio da oferta os títulos nunca chegaram ao valor anunciado, nem mesmo com as manifestações de interesse do maior acionista individual da Benfica SAD, José António dos Santos.

