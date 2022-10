Empresas de Isabel dos Santos com salários e rendas em atraso em Portugal

Nove dias depois de as suas contas bancárias e das suas empresas terem sido arrestadas em Portugal, Isabel dos Santos veio avisar que o congelamento iria impedi-la de pagar salários e impostos. É isso mesmo que está a acontecer. A Santoro e a Fidequity, empresas com sede na Avenida da Liberdade em Lisboa e geridas pelo seu braço direito Mário Leite da Silva, deixaram de pagar salários e têm as rendas em atraso. Não foi possível apurar quantos trabalhadores estão a ser afetados.

Isabel dos Santos, ao Expresso, responsabiliza a Justiça pelo incumprimento.“Pedimos à Justiça o desbloqueio para pagamentos de salários, rendas e impostos e continua­mos a aguardar. Até à data não foi entregue nenhuma cópia de qualquer processo aos nossos advogados e apesar de vários pedidos continuamos sem receber informação alguma sobre quais são os processos e seu conteúdo”, diz fonte oficial da empresária na quinta-feira. E sublinha: “Já passou mais de um mês e continuamos sem acesso aos processos.” A Fidequity é uma empresa de serviços de gestão. Já a Santoro gere participações sociais e presta serviços de consultadoria.

