Bilheteira dos grandes do futebol mal chega para as comissões

O negócio do futebol tem estado cada vez mais dependente da capacidade dos clubes de venderem jogadores por verbas astronómicas. E com isso vêm comissões milionárias para os intermediários. De julho a dezembro do ano passado, período que corresponde ao primeiro semestre da época 2019/2020, o Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto (FCP) gastaram €29 milhões em comissões, mais 74% do que no ano anterior, revelam os relatórios e contas das respetivas sociedades anónimas desportivas (SAD).

De julho a dezembro de 2018 as receitas de bilheteira dos três grandes, no valor de €19 milhões, ainda chegavam para cobrir as comissões com intermediários (€16,7 milhões). Mas agora não. Benfica, Sporting e FCP fizeram de julho a dezembro €26 milhões na bilheteira, abaixo dos €29 milhões gastos em comissões para a compra e venda de jogadores.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.