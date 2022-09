Cofina afunda 15% na Bolsa de Lisboa após desistir da compra da Media Capital

Depois de uma hora suspensas, as ações da Cofina voltaram a negociar. E começaram a cair em força. A queda ascendeu a 15%. O movimento deveu-se ao anúncio de que o aumento de capital, em que a dona do Correio da Manhã queria ir buscar 85 milhões de euros, falhou. E, com isso, caiu também a compra da Media Capital.

Na manhã desta quarta-feira, a administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu que haveria suspensão até às 9.00. Quando começaram a transacionar, foi em queda que as ações reagiram. Na terça-feira, tinham fechado nos 0,407 euros. Já cederam aos 0,342 euros, uma desvalorização superior a 15%.

Já a Media Capital tem os títulos suspensos "até à divulgação de informação relevante sobre o emitente". Ainda não houve.

Esta é a reação dos mercados à divulgação, na terça-feira à noite, do falhanço do aumento de capital da Cofina, onde iria buscar 85 milhões de euros a atuais e novos acionistas (incluindo Mário Ferreira, da Douro Azul). Esse dinheiro seria usado para financiar a compra da Media Capital, que agora já não se concretizará. A operação seria por 123 milhões de euros.

Para esta decisão, a Cofina atribuiu responsabilidades à atual instabilidade de mercado: "Tendo especialmente em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, a Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes, cuja possibilidade se encontrava prevista no prospeto da oferta pública de subscrição". Ou seja, não houve subscrição dos 85 milhões por parte de atuais e novos acionistas e a Cofina iria buscar o dinheiro a investidores institucionais, como fundos e seguradoras. Não conseguiu.

Sem compra pela Cofina, a dona da TVI continua nas mãos da espanhola Prisa. E a empresa está também em forte queda na bolsa de Madrid. A empresa cai mais de 12%.