Bolsa de Lisboa a subir mais de 2%, alinhada com as congéneres europeias

A bolsa de Lisboa segue a subir mais de 2%, alinhada com as congéneres europeias, com o BCP a puxar pelos ganhos.

Pelas 8h50, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 2,16%, com os 16 títulos que a compõem positivos e dois negativos.

A Mota Engil e a Pharol seguiam a avançar 6,00% e 5,79% para 1,15 euros e 0,07 euros, respetivamente.

O BCP avançava 5,20% para 0,13 euros e a Galp subia 3,58% para 9,85 euros.

A EDP ganhava 1,99% para 4,05 euros e a Jerónimo Martins subia 1,35% para 14,98 euros.

Do lado das perdas, a Ramada Investimentos e a Corticeira Amorim eram as ações que mais perdiam, com descidas de 1,79% e 0,76% para 4,38 euros e 9,13 euros, respetivamente.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu hoje a suspensão da negociação das ações da Cofina e do Grupo Media Capital até às 09:00, até à divulgação de informação relevante, foi hoje anunciado.

Em comunicado ao mercado, "o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213.º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações da Cofina, SGPS, S.A. até às 09:00:00 do dia 11 de março de 2020, e do Grupo Media Capital SGPS, S.A. até à divulgação de informação relevante sobre o emitente".

A Cofina anunciou hoje que desistiu de comprar a TVI após falhar a operação de aumento de capital.

A operação de oferta pública que permitiria o aumento de capital da Cofina no montante de 85 milhões de euros para financiamento da compra da TVI terminava hoje.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que estavam hoje em alta, animadas pela decisão do Banco de Inglaterra de descer as taxas de juro devido ao potencial impacto negativo do novo coronavírus na economia.

A rápida expansão do novo coronavírus fora da China, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e o grande impacto que pode ter na economia mantém vigilantes os investidores que analisam as medidas de apoio que estão a ser adotadas pelos diferentes bancos centrais e Governos.

Hoje de manhã, antes da abertura, o Banco de Inglaterra anunciou um corte de emergência de maio ponto das taxas de juro, de 0,75% para 0,25%, um mínimo histórico, com o objetivo de animar a economia britânica devido à crise gerada pela epidemia do novo coronavírus.

Além do Banco de Inglaterra, a União Europeia anunciou que permitirá que se possam mobilizar ajudas de Estado para as empresas que o precisem e que criará um "fundo de resposta ao novo coronavírus para compensar o "grande impacto económico potencial" da crise da saúde.

Este fundo será dotado com 7.500 milhões de euros iniciais para dar liquidez às empresas dos 27 Estados membros da UE e deverá atingir uma dotação até 25.000 milhões de euros.

Nos Estados Unidos, o presidente, Donald Trump, apresentou ao Congresso um plano de estímulo económico, que poderia incluir cortes de impostos e assistência a companhias aéreas e hotéis perante o crescente receio de uma recessão mundial.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 4,89% para 25.018,16 pontos, contra 29.551,42% em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 4,95% para 8.344,25 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1315 dólares, contra 1,1316 dólares na terça-feira e 1,0792 dólares em 19 de fevereiro, atual mínimo desde abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 35,26 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 37,22 dólares na terça-feira e 34,36 dólares em 9 de março, quando registou a maior queda diária desde a Guerra do Golfo em 1991, devido à guerra de preços entre a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, e a Rússia.