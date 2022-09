Covid-19. Derrocada em Wall Street provoca interrupção da bolsa por 15 minutos

As transações na bolsa de Nova Iorque foram suspensas por 15 minutos depois de o índice S&P 500 ter registado, no início da sessão, uma queda de 7% devido ao pânico associado às consequências económicas do novo coronavírus.

No momento da interrupção, o índice Dow Jones Industrial Average recuava 7,29% e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 6,86%.

A descida de 7% do índice S&P 500, que representa as 500 grandes empresas de Wall Street, leva automaticamente a um mecanismo de interrupção temporária das transações. Se o índice chegar a uma queda de 13% haverá uma segunda interrupção de 15 minutos.

Após o recomeço da sessão, os três principais índices continuaram com quedas da ordem dos 7%, com o Dow Jones a ceder 7,48%, uma descida de 1.933,88 pontos.

A Bolsa norte-americana acompanha assim a ‘maré vermelha’ que está a afetar os mercados de capitais um pouco por todo o mundo por causa dos impactos da epidemia de coronavírus e da derrocada dos preços do petróleo na sequência da decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção petrolífera. Esta decisão surgiu após ter falhado a tentativa de acordo entre os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia para cortar a produção de petróleo.

As empresas do sector do petróleo estão a ser as mais castigadas. A Chevron e a Exxon Móbil desvalorizaram mais de 9%.

Em atualização