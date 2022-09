GoParity lança financiamento colaborativo para dar energia solar a lar de idosos em Borba

A GoParity, empresa portuguesa de "crowdfunding" (financiamento colaborativo), acaba de lançar uma nova campanha para juntar investidores em torno de um projeto que visa instalar três pequenas centrais solares fotovoltaicas que fornecerão energia limpa a um lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Borba.

A campanha, que decorre até 5 de abril, visa angariar cerca de 86 mil euros e esta sexta-feira já tinham sido assegurados mais de 15 mil euros. O projeto, tal como outros lançados pela plataforma GoParity, irá remunerar quem participe no projeto. Neste caso os investidores receberão uma taxa de juro de 3,75% ao ano (que será majorada em 0,25% para os primeiros investidores, que invistam até 11 de março), durante cinco anos. Os investidores começam a ser reembolsados três meses após o término da campanha, com reembolsos mensais.

A instalação dos painéis fotovoltaicos será realizada pela empresa Solvasto e permitirá produzir anualmente 178,6 megawatts hora (MWh) de eletricidade verde, que, em conjunto com uma outra central solar já instalada, farão com que a Quinta da Prata, da Santa Casa da Misericórdia de Borba, consiga ter um autoconsumo de 90%.

"A energia solar para autoconsumo é cada vez mais um investimento rentável e fiável em qualquer parte do mundo. Para além do mais, este projeto é no Alentejo, uma das zonas com maior radiação de Portugal, o que o torna ainda mais óbvio: um investimento altamente rentável e que vai continuar a ser com os ganhos de eficiência dos painéis", comentou o presidente da GoParity, Nuno Brito Jorge, em comunicado.

Em dois anos de atividade a GoParity já captou 1,85 milhões de euros para 35 projetos de financiamento colaborativo, que atraíram no total 5.500 investidores, aos quais foram proporcionados rendimentos de 4 a 6% ao ano.