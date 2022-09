Covid-19. Reserva Federal dos EUA corta juros para estimular a economia

O Impacto do surto de coronavírus (Covid-19) levou a Reserva Federal dos Estados Unidos (FED) a cortar a sua taxa de juro de referência em meio ponto percentual, para um intervalo alvo entre 1% e 1,25%.

Considerando que os dados fundamentais da economia norte-americana "permanecem fortes", a FED, liderada por Jerome Powell, reconhece que "o coronavírus coloca riscos em desenvolvimento para a atividade económica".

À luz desses riscos, e tendo em vista o duplo mandato da FED de maximizar o emprego e garantir a estabilidade dos preços, a instituição decidiu "baixar o intervalo alvo" para a taxa de juro de referência.

A próxima reunião da FED estava agendada apenas para 17 e 18 de março. Contudo, a instituição decidiu não aguardar e agir já. Uma ação que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha já a reclamar à FED.

Recorde-se que esta terça-feira os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G7 (o grupo das sete maiores economias do mundo) - de que fazem parte os Estados Unidos - estiveram reunidos "virtualmente", através de uma conferência telefónica.

Na agenda estava a resposta, concertada, ao coronavírus. Em comunicado, no final do encontro, os responsáveis comprometeram-se a usar "todas as medidas de política apropriadas" para apoiar a economia mundial, mas sem especificar que medidas seriam essas.