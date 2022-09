Covid-19. Critical Techworks adia inauguração no Porto

A Critical TechWorks decidiu adiar a inauguração da sua nova sede, no Palácio dos Correios, junto à Câmara do Porto, agendada para 18 de março. A justificar a decisão, Rui Cordeiro, presidente executivo da empresa refere ao Expresso as medidas de contenção devido ao COVID-19.

Cerca de um ano e meio após a sua fundação, e perto de atingir o marco dos mil trabalhadores, a empresa que juntou a Critical Software e a BMW para trabalhar na área da tecnologia e da mobilidade do futuro, mudou-se para o coração da baixa portuense no início de fevereiro.

A inauguração do novo espaço, com 5.000 metros quadrados,deveria atrair pessoas de vários países e, "como não era uma questão premente, consideramos mais prudente adiar a inauguração", explica Rui Cordeiro.

Em tudo o resto, a atividade da empresa segue normalmente, com uma equipa a acompanhar a situação diariamente e a seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Direção Geral da Saúde. "Evitar viajar quando não é necessário" é uma das práticas que está a ser adotada internamente e esta semana já houve trabalhadores que pediram para cancelar viagens de trabalho à Alemanha, mas sem qualquer impacto no plano de trabalhos uma vez que as novas tecnologias facilitam as reuniões à distância.