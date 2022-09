O desperdício está fora de moda e elas subiram ao palco para o provar

Foram ao guarda-vestidos, pegaram em peças fora de uso e transformaram-nas à sua medida. Depois, vestiram-nas para um desfile especial “contra a moda do desperdício”. Brilharam num palco que teve o Atlântico como fundo, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, e mostraram que “já nem os trapos são velhos”, como diz Rosa Coutinho, uma das 53 mulheres que aceitaram ser “modelos por uma causa”.

Aos 69 anos, desfilou “cheia de alegria”. Até tirou o casaco em palco, como vê “as modelos a sério fazerem”. No final? Levou para casa a memória, as palmas da assistência e um casaco que estava pendurado a ganhar traça e é agora “uma peça nova, bonita, com as costas feitas com as pernas de velhas calças de ganga”.

