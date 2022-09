ERC aprova compra da Media Capital pela Cofina

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou a mudança de mãos dos meios de comunicação social da Media Capital, anunciou a Cofina esta sexta-feira.



"A Cofina informa que a ERC aprovou, sem votos contra, a alteração do controlo dos meios detidos pela Prisa, através da Vertix (Grupo Media Capital), para a Cofina", diz a empresa em comunicado.



Este é mais um passo no sentido de concretizar a operação, cujo contrato de compra e venda foi celebrado a 20 de setembro entre a Cofina e o grupo espanhol Prisa, que tem 94,69% da Media Capital.



"Após esta aprovação, a Cofina tem a expectativa de concluir a aquisição do capital detido pela Prisa no Grupo Media Capital na segunda semana de março", acrescenta a empresa.



"A aquisição prevista no contrato de compra e venda encontra-se, atualmente, apenas sujeita ao registo do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro", acrescenta.



A operação comporta também uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre as ações da Media Capital, anunciada preliminarmente em 21 de setembro de 2019. "O lançamento da oferta está sujeito ao registo do mencionado aumento de capital da Cofina e também à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários".



A Cofina vai angariar 250 milhões de euros para a compra da Media Capital e para renegociar a dívida já existente. Pede 85 milhões a acionistas (o presidente da Cofina, Paulo Fernandes, contribuirá com 20 milhões de euros e Mário Ferreira, dono da Douro Azul, com outros 20 milhões de euros) e ainda 170 milhões de euros ao Santander Totta e ao Société Générale.



"Os objetivos da Cofina passam por ter um grupo de media tecnologicamente evoluído, capaz de gerar eficiências e com foco contínuo na liderança dos segmentos em que opera, assegurando a sustentabilidade dos conteúdos de língua portuguesa", acrescenta a empresa.