Porto vai ter no novo terminal intermodal o maior polo de absorção de carbono da cidade

"É um projeto revolucionário para os transportes e a mobilidade no Porto, prometido há 15 anos à cidade. Mas é também revolucionário no campo da sustentabilidade ambiental, já que vai tornar-se no maior polo de absorção de carbono na cidade". ´É assim que a Câmara do Porto fala do novo Terminal Intermodal de Campanhã para sublinhar que "entre a sua cobertura totalmente verde e a área circundante igualmente ajardinada, serão 46 mil metros quadrados de superfície verde".

E a obra, orçada em 13,25 milhões de euros, está "a correr muito bem", garantiu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na sua primeira visita ao estaleiro, esta quarta-feira.

Os trabalhos, iniciados em setembro deverão estar terminados em junho de 2021, de acordo com um projeto assinado pelo gabinete Brandão Costa Arquitetos, que tem como empreiteiro a empresa Alexandre Barbosa Borges SA.

Com o Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), a zona oriental da cidade é dotada de uma plataforma que abranja os autocarros da STCP e dos operadores privados, comboios urbanos e de longo curso, metro e táxis, aproveitando a localização que possui através das acessibilidades rodoviárias como a Via de Cintura Interna (VCI) e das autoestradas circundantes (A1, A3, A4 e A43). O Terminal apresenta-se, assim, como um dos principais nós da rede de transporte público, enquanto interface estratégico de um anel de contorno da cidade do Porto, funcionando em articulação com o interface da Casa da Música e o futuro interface do Hospital de S. João.

Em causa, está um equipamento com uma área bruta total de construção de 24 mil metros quadrados, que irá integrar áreas utilitárias, – parque de estacionamento, terminal de camionagem, estação de serviço, paragens kiss & ride, parque de bicicletas e parque de táxis – áreas complementares de apoio ao público, áreas administrativas e áreas técnicas essenciais.

Mas a solução da Brandão Costa Arquitectos, Lda. inclui também a “construção” de um parque natural que será um “elemento agregador de toda a envolvente urbana”. com 4,6 hectares de área verde. E o equipamento vai respeitar a norma internacional LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Energia e Design Ambiental).

Na análise feita ao ritmo dos trabalhos, Rui Moreira sublinhou que tudo decorre nos prazos previstos, comentando que caso venha a confirmar-se a conclusão da obra em junho de 2021, isso será precisamente 18 anos depois do anuncio deste terminal intermodal como uma obra prioritária para a cidade.

E o que já foi feito e usado aqui até ao momento? a Câmara dá alguns exemplos: 110.000 m3 de escavação, 12.000 m3 de aterro técnico, 4700 metros lineares de estacas com 600 milímetros de diâmetro, 110 metros lineares de ancoragens, 3800 m3 de betão, 430.000 Kg de aço