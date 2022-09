Colocar o cliente no centro é com eles

"Pensar no cliente é muito mais do que achar que ele está satisfeito", explica o Chief Analytics & Strategy Officer da PSE, Nuno Santos. É incluí-lo nos processos de decisão e isso foi o que fizeram os doze selecionados do prémios Escolha de Excellentia que hoje foram reconhecidos em Lisboa.

A 1ª cerimónia da distinção - organizada pela ConsumerChoice e PSE com o apoio do Expresso e SIC Noticias - decorreu hoje à noite no hotel Myriad Sana e reniu represantes das empresas que mais se destacaram na colocação do cliente no centro das suas abordagens.

"Responder às necessidades do cliente é o nosso foco", confessou Marta Sofia Silva, Responsável de Marca e Comunicação da AdvanceCare, enquanto Ana Allen Lima, diretora de Marketing da Cuf, falou da necessidade de pensar sempre no consumidor em primeiro lugar.

Conheça os vencedores do prémio e saiba mais sobre as grandes tendências do consumo na próxima edição do jornal Expresso.

Os vencedores

Categoria Hiper e Supermercados

Auchan

Categoria Retalho de Papelaria e Material de Escritório

Staples

Categoria Supermercados de Proximidade

Meu Super

Categoria Telecomunicações

Meo

Categoria Retalho Especializado Cultura e Tecnologia

Fnac

Categoria Imobiliário

Remax

Categoria Seguros Diretos

Seguro Directo

Categoria Serviços Auto

Norauto

Categoria Hospitais Privados

Cuf

Categoria Clínicas Dentárias

Smile.up

Categoria Sistemas de Saúde

AdvanceCare

Categoria Seguros

Fidelidade