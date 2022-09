Santa Casa lança fundo de 500 mil euros para dar gás à Casa do Impacto

Colmatar necessidades em termos sociais através de soluções que possam fazer a diferença na vida das pessoas é o objetivo da Casa do Impacto, um espaço destinado a apoiar projetos de startups com ADN social e ambiental e que, este ano, vai contar com meio milhão de euros de investimento. Dar mais corpo a estas empresas que querem inovar e trazer soluções para áreas da economia social e cujo financiamento nem sempre é fácil é o objetivo do fundo + Plus, cujo lançamento oficial terá lugar na próxima semana.

É neste contexto que, a partir de 20 de fevereiro e pelo menos até abril, estarão abertas candidaturas a novos empreendedores ou organizações que serão depois selecionados.

