Novo Banco agrava em 150% a comissão para depósitos entre 5 mil e 35 mil euros

O Novo Banco vai carregar nas comissões cobradas aos clientes. O maior aumento será aplicado a quem tenha depósitos à ordem entre os 5 mil e os 35 mil euros, cuja comissão anual passará dos atuais 6 euros para 15 euros, um agravamento de 150%. O novo preçário, já publicado pelo banco no seu site, entra em vigor a partir de 30 de abril.

Segundo o jornal digital "Eco", que esta quinta-feira revela em detalhe as alterações do preçário do Novo Banco, a instituição financeira lembra que já há três anos que não mexia nas comissões. "Relativamente às contas de depósitos à ordem, desde 2017 que o banco não efetuava alterações ao preço das contas", declarou fonte oficial do Novo Banco ao "Eco".

Clientes com depósitos à ordem até 5 mil euros verão a comissão anual subir de 60 para 65 euros (8,3% de aumento), enquanto quem tenha depósitos superiores a 35 mil euros manterá a isenção que já está em vigor no Novo Banco.

As contas para jovens (NB 18.31) passam de 2,5 para 3 euros de comissão anual. A conta de serviços mínimos bancários é atualizada de 4,12 para 4,14 euros anuais de encargo. O levantamento de cheques também ficará mais caro.

O Novo Banco irá ainda agravar alguns custos no crédito à habitação. A comissão de formalização da escritura-base, por exemplo, passa de 150 para 170 euros.