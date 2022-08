Governo angolano suspeita que Isabel dos Santos manipulou negócio da Efacec

“A parceria com a Ende foi, desde o início, sempre manipulada por Isabel dos Santos.” A denúncia é feita por um responsável do Ministério da Energia e Águas que, em declarações ao Expresso, revelou que a Ende, parceira de Isabel dos Santos na Efacec, decidiu alienar a sua posição na empresa portuguesa.

Com esta operação, ao pretender agora sair do projeto, a Ende impõe duas condições:

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.