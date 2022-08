BPI recupera 20,7 milhões de euros em imparidades de crédito

O presidente do BPI, Pablo Forero sublinhou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que 2019 foi um ano "muito desafiante, muito exigente e muito positivo" .

Na conferência de imprensa agendada para apresentar os resultados da instituição, o gestor adiantou que o BPI ganhou quota de mercado em todas as frentes, quer nos depósitos quer no crédito, mas os ganhos obtidos também refletem uma politica de provisionamento e de imparidades prudente".

Tal como aconteceu em 2018, ano em que as recuperações de provisões e imparidades começaram a surtir efeitos nas contas do banco, em 2019 o BPI registou uma reversão das imparidades no valor de 20,7 milhões de euros, assim como a recuperação de 22, 6 milhões de euros de crédito entretanto abatido ao ativo. Um fator positivo, como sublinha Pablo Forero, mas que não se irá repetir. Estas recuperações, decorrem de uma política de provisões e constituição de imparidades "muito prudente". Foram feitas "imparidades a mais, de forma prudente", e a venda de carteiras de créditos conseguiu recuperar créditos igualmente bem provisionados.

O rácio de crédito não produtivo ( NPL) no BPI é de 2,9%, enquanto o rácio de NPE é de 2,5%, " o melhor rácio em Portugal e também na Península Ibérica".