EuroBic: quem quer casar com um banco mal amado?

O EuroBic está numa corrida contra o tempo para estancar os efeitos colaterais de ter Isabel dos Santos como principal acionista, com 42,5% do capital. O banco quer ter tudo encaminhado com o comprador até ao final de março, o mais tardar abril, até porque o Banco de Portugal, que está a acompanhar o processo de venda, tem de dar luz verde à operação. Há obstáculos pela frente: qual a posição dos restantes acionistas, desde logo de Fernando Teles, com 37,5%, e a questão reputacional, que exigirá cuidados adicionais a quem avaliar a aquisição do banco.

