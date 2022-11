Banco central chinês injeta €156 mil milhões na economia

O banco central chinês anunciou este domingo uma injeção financeira de 1,2 milhões de yuans (€156 mil milhões de euros) para ajudar a economia afetada pelo surto de pneumonia viral coronavírus. A operação será concretizada na segunda-feira, quando os mercados financeiros chineses reabrirem após o longo feriado de ano novo lunar, que foi prolongado devido ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado, o instituto de emissão explica que a intervenção servirá para manter "uma liquidez razoável e abundante" para o sistema bancário e a estabilidade do mercado cambial. A banca tinha já anunciado no sábado uma série de medidas destinadas ao crédito das empresas que estão a contribuir para lutar contra o surto do novo vírus que está a gerar impactos em vários setores da economia chinesa. As praças financeiras de Xangai e Shenzhen reabrem na segunda-feira depois de 10 dias encerradas.